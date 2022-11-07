Швентек завершит сезон с более чем двукратным отрывом по очкам в рейтинге

У первой ракетки мира Иги Швентек после итогового турнира WTA будет 11085 очков в рейтинге. У нее будет более чем двукратный отрыв от идущей второй Онс Жабер (5055 очков).
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