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Швентек завершит сезон с более чем двукратным отрывом по очкам в рейтинге

У первой ракетки мира Иги Швентек после итогового турнира WTA будет 11085 очков в рейтинге. У нее будет более чем двукратный отрыв от идущей второй Онс Жабер (5055 очков).

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