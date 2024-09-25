ФРГ просит Казахстан увеличить поставки нефти Об этом сообщил глава Минэнерго республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
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ФРГ просит Казахстан увеличить поставки нефти Об этом сообщил глава Минэнерго республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
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