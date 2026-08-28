Прилиманский: жизнь у лимана, куда возвращается инфраструктура, но не люди

Есть на карте Краснодарского края места, которые при первом взгляде кажутся воплощением мечты: тихий берег, огромные участки, невысокая цена за дом и близость к морю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Почему в Европе т...
- IV Сколько на самом ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым