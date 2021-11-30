ЙОГА ОСВОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА

Воплощаясь на Земле, Живатма [1] познаёт себя через призму многообразия проявлений материального мира и взращивает Дух через приобретение культурно-нравственных качеств и свершение душевных побед над низменными наклонностями, исходящими из яйцехоре.
Воплощаясь на Земле, Живатма [1] познаёт себя через призму многообразия проявлений материального мира и взращивает Дух через приобретение культурно-нравственных качеств и свершение душевных побед над низменными наклонностями, исходящими из яйцехоре.
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