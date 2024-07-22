Экипаж ТОС "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Военные расчета ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанесли огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике военнослужащих ВСУ и украинских националистов, обеспечив продвижение штурмовиков на авдеевском направлении.
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