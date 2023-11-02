Скандал в Москве: чиновника Минобороны арестовали за хищение миллионов на поставках пиломатериалов в зону СВО Елена ГалицкаяВ Москве арестовали чиновника Министерства обороны России Владимира Шишова по обвинению в масштабных махинациях с поставками пиломатериалов для военных операций в Донбассе.
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