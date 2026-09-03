‼️🇺🇦🔥 Минувшей ночью дважды нанесён удар по предприятиям и складам врага в Хмельницком ▪️По словам главы облвоенадминистрации Тюрина, в Хмельницком районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию одного из предприятий.