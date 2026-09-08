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Операционные отчеты эмитентов и финансовые новшества рынка

Операционные отчеты эмитентов и финансовые новшества рынка

На российском фондовом рынке 8 сентября 2026 года фокус внимания инвесторов сместился на публикацию ключевых операционных и финансовых результатов ведущих эмитентов.

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