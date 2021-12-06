Иркутск Сегодня

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Варианты выхода из финансового кризиса МУП «Ангарский трамвай» обсудят в мэрии округа

Варианты выхода из финансового кризиса МУП «Ангарский трамвай» обсудят в мэрии округа

Депутаты провели выездное заседание комиссии Думы округа на «Ангарском трамвае». Инициатива посетить муниципальное предприятие принадлежит депутатам и возникла в ходе обсуждения бюджета на 2022 год и плановый период, сообщает администрация округа.

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