Варианты выхода из финансового кризиса МУП «Ангарский трамвай» обсудят в мэрии округа

Депутаты провели выездное заседание комиссии Думы округа на «Ангарском трамвае». Инициатива посетить муниципальное предприятие принадлежит депутатам и возникла в ходе обсуждения бюджета на 2022 год и плановый период, сообщает администрация округа.
Депутаты провели выездное заседание комиссии Думы округа на «Ангарском трамвае». Инициатива посетить муниципальное предприятие принадлежит депутатам и возникла в ходе обсуждения бюджета на 2022 год и плановый период, сообщает администрация округа.
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