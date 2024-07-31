В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС

Логотип БРИКС© РИА Новости / Григорий Сысоев Возможное присоединение Мексики к БРИКС не несет для США военной угрозы, считает заместитель главы утвержденной конгрессом комиссии по национальной оборонной стратегии Эрик Эделман.
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