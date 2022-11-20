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Кочетков отразил 19 бросков «Миннесоты» из 21 и впервые проиграл в матче регулярки НХЛ

Петр Кочетков отразил 19 бросков «Миннесоты» из 21 и потерпел 1-е поражение в НХЛ. 23-летний вратарь «Каролины» провел 3-й матч в текущем сезоне, сыграв с «Миннесотой» (1:2 ОТ).

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