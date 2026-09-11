СКР начал расследование по сносу дома в поселке Чална в 2026 году

В 2026 году в поселке Чална снесли аварийный дом, оставив без жилья мать двух детей. Следственный комитет России начал расследование по этому делу, чтобы выяснить причины и принять меры для восстановления прав граждан.
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