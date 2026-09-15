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Татар-информ

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Дмитрий Кателевский: «Центральному нападающему может быть удобно и c краю»

Дмитрий Кателевский: «Центральному нападающему может быть удобно и c краю»

Фото: ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский высказался «Чемпионату» о переходе с позиции центрального форварда на фланг и о взаимопонимании в своем звене.

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