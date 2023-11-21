Что за праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, открытки и поздравления Алёна ЮрьеваСреди двенадцати главных православных церковных праздников высокое место занимает Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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