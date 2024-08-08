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Несекретные материалы

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Politico: Иран может передумать атаковать Израиль

Politico: Иран может передумать атаковать Израиль

Недавно израильтяне убили в Тегеране главу политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Ханию. В ответ Иран пообещал отомстить за «дорогого гостя и друга», и обязательно наказать Израиль в подходящий момент.

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