10 причин получить гражданство в Евросоюзе

В 2025 году более 37 миллионов человек проживают в странах ЕС с паспортами других государств. Каждый из них прошел свой путь к получению европейского гражданства – через работу, инвестиции или воссоединение семьи.
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