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Беременная жена ушла из дома: СМИ сообщили о грандиозном скандале в семье Бурака Озчивита

Беременная жена ушла из дома: СМИ сообщили о грандиозном скандале в семье Бурака Озчивита

Журналисты и многочисленные поклонники  пристально следят за каждым шагом Бурака Озчивита. Турецкий актёр давно счастлив в браке Фахрие Эвджен, которая скоро подарит ему второго ребёнка.

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