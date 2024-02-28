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Реконструкцию торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» завершат в 2024

Реконструкцию ТРЦ «Мега Тёплый Стан» планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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