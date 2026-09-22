Fan ID введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке с 1 октября

Карту болельщика на домашних матчах команд РПЛ в FONBET Кубке России введут с 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.
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