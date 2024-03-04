В Республике Алтай сотрудники полиции и представители общественности проводят беседы в школах региона по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде

В рамках Всероссийского проекта «Большая перемена», главная цель которого является профилактика и предупреждение экстремистской деятельности среди молодежи, воспитание нетерпимости к радикальным проявлениям по национальному, религиозному и социальному статусу, сотрудники полиции проводят беседы с учащимися образовательных учреждений республики.
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