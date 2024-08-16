США не нравится Astra Linux. Они думают, как бы ее взломать

Аналитический центр США призвал задействовать разведку для оценки перспектив взлома Astra LinuxВ недавно опубликованной статье Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), известного американского аналитического центра, был выдвинут призыв к использованию разведывательных средств для анализа разработки и использования в России операционной системы Astra Linux, особенно в контексте импортозамещения.