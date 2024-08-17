Архангелогородка потеряла полмиллиона рублей, поверив мошенникам

В полицию Архангельска обратилась 51-летняя местная жительница, сообщив о том, что стала жертвой телефонных аферистовВ полицию Архангельска обратилась 51-летняя местная жительница, сообщив о том, что стала жертвой телефонных аферистовЖенщине позвонили через мессенджер с неизвестного номера, и собеседник представился сотрудником правоохранительных органов.