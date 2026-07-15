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Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас

Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас

Это заявил глава Центра исследований социальной экономики Алексей ЗубецПо данным Росстата, покупательная способность россиян сейчас находится на одном из самых высоких уровней, а снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
удивительно, как можно искажать факты используя статистику
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1 м.