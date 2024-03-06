Ответ Мишель Обамы о её кандидатуре на пост президента

После того, как один из опросов показал, что Мишель Обама, бывшая первая леди Соединенных Штатов (США), является ведущим выбором, чтобы заменить президента Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, ее офис раскрыл ее позицию по поводу предстоящих президентских выборов.