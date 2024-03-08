Медиамагнат Мёрдок женится на бывшей теще Абрамовича

Пара сейчас помолвлена.DAVOS-фото: Monika Flueckiger/wikiрedia.org--> Медиамагнат Руперт Мердок, которому через три дня исполнится 93 года, хочет жениться на 67-летней Елене Жуковой — биологе и бывшей теще российского миллиардера Романа Абрамовича.