В театре "Легенда" состоится премьера иллюзионного шоу "Калиостро в Петербурге"

Масштаб постановки небывалый: количеству больших иллюзионов, специально изготовленных для этого шоу и привезённых со всего мира, могут позавидовать самые известные мастера мирового магического жанра! Почему это событие нельзя пропустить? На Ваших глазах родится абсолютно новый, уникальный жанр – иллюзионный комикс.