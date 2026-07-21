В театре "Легенда" состоится премьера иллюзионного шоу "Калиостро в Петербурге"

Масштаб постановки небывалый: количеству больших иллюзионов, специально изготовленных для этого шоу и привезённых со всего мира, могут позавидовать самые известные мастера мирового магического жанра! Почему это событие нельзя пропустить? На Ваших глазах родится абсолютно новый, уникальный жанр – иллюзионный комикс.
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