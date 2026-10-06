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Царьград

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Атака дронов в Подмосковье: 2 погибших, 9 раненых

Атака дронов в Подмосковье: 2 погибших, 9 раненых

В результате атаки беспилотников в семи муниципалитетах Московской области погибли два человека, еще девять пострадали, повреждения получили 47 частных домов, несколько квартир, автомобили и склад.

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