«Она пишет при свече, которая становится поминальной»: хореограф — о главной драме Туктамышевой

Как Елизавете Туктамышевой за одну тренировку поставили душераздирающий номер под «Реквием» Марины Цветаевой, почему она чуть не выступила под одну музыку с Евгенией Медведевой на турнире «Русский вызов» и почему чемпион России Евгений Семененко выступал под «Журавлей», хотя хотел поставить веселый номер — в интервью «Газете.