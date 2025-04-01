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Царьград

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Суровикин оказался "врагом номер один": Спасение начальника Генштаба России. Единственная красная линия, которую побоялись переступить США

Суровикин оказался "врагом номер один": Спасение начальника Генштаба России. Единственная красная линия, которую побоялись переступить США

Всё больше подробностей выясняется об участии американцев в террористических операциях против России руками ВСУ.

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