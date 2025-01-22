Бобровский отразил 28 из 30 бросков «Анахайма». Победа – 1-я в 4 последних матчах и 415-я в НХЛ

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (5:2). Победа стала для 36-летнего россиянина первой в 4 последних матчах и 19-й в 32 играх в сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,83).
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