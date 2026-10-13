«Рыбарь» попал в сети НАТО: российский военный блогер Михаил Звинчук взят под стражу в Черногории

Богдан Безпалько: Заказчик задержания — британские спецслужбы, АНБ страны-курорта — просто исполнитель Ирина Мишина На фото: военный блогер Михаил Звинчук (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Живов Богдан Безпалько В Черногории сотрудники местной полиции и Агентства национальной безопасности (АНБ) задержали Михаила Звинчука — создателя и руководителя одного из крупнейших военных Telegram-каналов России «Рыбарь».