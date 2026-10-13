БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 629 подписчиков

«Рыбарь» попал в сети НАТО: российский военный блогер Михаил Звинчук взят под стражу в Черногории

«Рыбарь» попал в сети НАТО: российский военный блогер Михаил Звинчук взят под стражу в Черногории

Богдан Безпалько: Заказчик задержания — британские спецслужбы, АНБ страны-курорта — просто исполнитель Ирина Мишина На фото: военный блогер Михаил Звинчук (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Живов Богдан Безпалько В Черногории сотрудники местной полиции и Агентства национальной безопасности (АНБ) задержали Михаила Звинчука — создателя и руководителя одного из крупнейших военных Telegram-каналов России «Рыбарь».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым