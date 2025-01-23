Игры-сервисы остаются в тренде: согласно опросу, каждая третья ААА-студия пр...

Игры-сервисы остаются в тренде: согласно опросу, каждая третья ААА-студия продолжает работать над этим жанромНесмотря на упадок популярности жанра игр-сервисов, многие крупные игровые студии продолжают инвестировать в него.
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