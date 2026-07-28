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Иркутск Сегодня

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Байкальские мотивы: нерпы и омуль поселились на Ушаковском технологическом мосту в Иркутске

В Иркутске идет художественное оформление технологического моста через реку Ушаковку. Проект, реализуемый при поддержке компании Эн+, планируется закончить до конца текущего месяца, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

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