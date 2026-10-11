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«Очень жаль». Брандл и Баттон вынесли вердикт Джорджу Расселу

«Очень жаль». Брандл и Баттон вынесли вердикт Джорджу РасселуLAT Images / MercedesШансы Джорджа Рассела на титул в Формуле 1 в сезоне-2026 сошли на нет.

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