Бархатный сезон на юге России пока не заканчивается: Прогнозом поделился метеоролог

Тепло не спешит покидать юг России. Метеоролог рассказал, сколько ещё продлится бархатный сезон.Бархатный сезон на юге нашей страны пока не планирует заканчиваться - он продлится фактически до середины октября.
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