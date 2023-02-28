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Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Суражским районом

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Суражским районом

ВС России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области. «Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

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