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В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ

В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в Париже во время Олимпиады будут не рады российским и белорусским спортсменам.

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Комментарии
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Eduard
Не платить в МОК взносы,не признавать результаты Олимпиады! Олимпиада на Западе превратилась в инструмент шантажа,что не приемлимо вообще.США И ЕС не раз воевали и переворот в Киеве их работа,а также в Белоруссии и Казахстане.
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15 час.
Eduard
Жаюой подавись шалава! Сиди негров и арабов умывай в Париже,
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15 час.
Eduard
Лягушатники претендуют на землю Украины,я не сплю? Совсем обнаглели в своем Европейском Стаде!
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15 час.

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