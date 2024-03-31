Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в Париже во время Олимпиады будут не рады российским и белорусским спортсменам.
В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Не платить в МОК взносы,не признавать результаты Олимпиады! Олимпиада на Западе превратилась в инструмент шантажа,что не приемлимо вообще.США И ЕС не раз воевали и переворот в Киеве их работа,а также в Белоруссии и Казахстане.
Ответить
15 час.
Eduard
Жаюой подавись шалава! Сиди негров и арабов умывай в Париже,
Ответить
15 час.
Eduard
Лягушатники претендуют на землю Украины,я не сплю? Совсем обнаглели в своем Европейском Стаде!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии