В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ

Eduard

Не платить в МОК взносы,не признавать результаты Олимпиады! Олимпиада на Западе превратилась в инструмент шантажа,что не приемлимо вообще.США И ЕС не раз воевали и переворот в Киеве их работа,а также в Белоруссии и Казахстане.