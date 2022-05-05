Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение

Владимир Борисович выдвинул ведущему условие.Владимир Борисович выдвинул ведущему условие.Владимир Борисович много лет судится с Шепелевым: на кону были и деньги покойной певицы, и доли в квартире, и возможность принимать участие в воспитании внука.