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Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение

Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение

Владимир Борисович выдвинул ведущему условие.Владимир Борисович выдвинул ведущему условие.Владимир Борисович много лет судится с Шепелевым: на кону были и деньги покойной певицы, и доли в квартире, и возможность принимать участие в воспитании внука.

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