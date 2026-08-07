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«Жалко, что «Локо» разваливается. Можем потерять хорошую, самобытную команду». Колосков о железнодорожниках

Вячеслав Колосков обеспокоен ситуацией в «Локомотиве». — Баринов сказал , что «Локомотив» разваливается, а люди бегут из команды.

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