Курская область – кладбище НАТОвской техники: катастрофические потери

Боевая работа продолжается — живая сила и техника ВСУ несут значительные потери. На Сумском направлении уничтожены: ▪️танк; ▪️три БМП; ▪️три БТР; ▪️семь орудий полевой артиллерии; ▪️шесть минометов; ▪️тридцать пять ББМ; ▪️станция РЭБ "Буковель"; ▪️девятнадцать единиц автомобильной техники; ▪️семь ПУ БпЛА; ▪️две станции спутниковой связи; ▪️тридцать два БпЛА самолетного типа и пять октокоптеров "Баба Яга".