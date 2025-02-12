Льва Лещенко поздравили с 83-летием звезды и бизнесмен Араз Агаларов с женой

Легенда российской эстрады певец Лев Лещенко сделал себе необычный подарок ко дню рождения. Празднование своего 83-летия он совместил с премьерой музыкального фильма "О первой любви", ставшей его дебютом в качестве продюсера и автором проекта.
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