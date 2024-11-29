Член Совфеда Российской Федерации Дмитрий Рогозин проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский лгал, когда дал согласие отказаться от утерянных регионов ради того, чтобы присоединиться к Организации Североатлантического Договора.
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