Член Совфеда Российской Федерации Дмитрий Рогозин проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский лгал, когда дал согласие отказаться от утерянных регионов ради того, чтобы присоединиться к Организации Североатлантического Договора.