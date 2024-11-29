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Рогозин не поверил словам Зеленского о готовности уступить территории РФ

Рогозин не поверил словам Зеленского о готовности уступить территории РФ

Член Совфеда Российской Федерации Дмитрий Рогозин проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский лгал, когда дал согласие отказаться от утерянных регионов ради того, чтобы присоединиться к Организации Североатлантического Договора.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
А кто поверил просроченному? Есть такие вообще?
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