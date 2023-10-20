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Крымское информационное агентство

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Реконструкцию парка им. Тренева в Симферополе обещают завершить к февралю 2024 года

Реконструкцию парка им. Тренева в Симферополе обещают завершить к февралю 2024 года

В крымской столице продолжает благоустройство общественной территории – парка им. Тренева. Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики КрымКак сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, срок проведения работ согласно муниципального контракта – февраль 2024 года.

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