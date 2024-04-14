Что такое сюжетно-ролевая игра и какую роль она играет в жизни дошкольников?Сюжетно-ролевая игра - это деятельность, в которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей в специально создаваемых ими игровых воображаемых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними.