Что такое сюжетно-ролевая игра и какую роль она играет в жизни дошкольников?Сюжетно-ролевая игра - это деятельность, в которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей в специально создаваемых ими игровых воображаемых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними.
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