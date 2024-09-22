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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Homeworld 3 полностью меняет график DLC: все они выйдут вместе в ноябре Blackbird Interactive ...

Homeworld 3 полностью меняет график DLC: все они выйдут вместе в ноябре Blackbird Interactive ...

Homeworld 3 полностью меняет график DLC: все они выйдут вместе в ноябреBlackbird Interactive и Gearbox решили полностью изменить дорожную карту, которая была ранее анонсирована для DLC, обновлений и расширений для Homeworld 3, перенеся все релизы вперед и сосредоточив их все вместе в ноябре, включая различные очень… источник.

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