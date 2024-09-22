Homeworld 3 полностью меняет график DLC: все они выйдут вместе в ноябре Blackbird Interactive ...

Homeworld 3 полностью меняет график DLC: все они выйдут вместе в ноябреBlackbird Interactive и Gearbox решили полностью изменить дорожную карту, которая была ранее анонсирована для DLC, обновлений и расширений для Homeworld 3, перенеся все релизы вперед и сосредоточив их все вместе в ноябре, включая различные очень… источник.