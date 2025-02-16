ДУМ РФ не будет снимать со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей

Успехи России Скандал, вызванный картиной в кабинете руководства ДУМ, разрешился Духовное управление мусульман России внезапно оказалось в центре скандала, который завертелся вокруг… картины! Вот уж, казалось бы, совсем нетипичный сюжет для подобных историй, однако полыхнуло так, что мало не покажется.