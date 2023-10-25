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Русская Семёрка

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  • пислякова ирина
    с мужем у нас все было отлично 16лет, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от меня гово...«Готовы к изменам...
  • Юрий Дунаев
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Спящая охрана Сталина: как наказали телохранителей «вождя народов», которые засыпали на работе

До сих пор бытует мнение, что Сталина боялись даже те, кто вождя никогда вживую не видел. Что уж говорить об обслуге или телохранителях «отца народов», которые знали его наверняка лучше, чем кто бы то ни было? Удивительно, но среди них нашелся охранник по фамилии Туков, который позволял себе спать даже на работе.

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