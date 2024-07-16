След РФ в деле Трампа, гей Шумахер, взрыв катера с детьми: что будет дальше

Дональд Трамп, Ральф ШумахерВчера 2,1K прочитали Девушка-телохранитель, которая закрыла собой кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения, оказалась из России, младший брат Михаэля Шумахера Ральф совершил каминг-аут (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), катер с тремя детьми взорвался в Подмосковье — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей.