Герои в бронежилетах и под завалами: день скорой помощи отмечается в России

Сегодня же отмечается День работника скорой помощи. Но для тех, кто ежедневно спасает жизни, праздник редко означает отдых — 38 миллионов выездов за прошлый год, 14 тысяч вылетов санитарной авиации… Они работают в тылу и на передовой, рискуя собой, чтобы подарить шанс другим.