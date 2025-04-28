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Герои в бронежилетах и под завалами: день скорой помощи отмечается в России

Герои в бронежилетах и под завалами: день скорой помощи отмечается в России

Сегодня же отмечается День работника скорой помощи. Но для тех, кто ежедневно спасает жизни, праздник редко означает отдых — 38 миллионов выездов за прошлый год, 14 тысяч вылетов санитарной авиации… Они работают в тылу и на передовой, рискуя собой, чтобы подарить шанс другим.

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