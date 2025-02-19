Ирак Иран усилили пограничный контроль за счет расширенного обмена данными

Ирак и Иран договорились о расширении своей электронной системы обмена данными о путешественниках и товарах с целью упрощения процедур и усиления пограничного контроля, заявили в Управлении пограничных переходов Ирака, 19 февраля сообщает Shafaq News.
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